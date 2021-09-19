Южно-Сахалинск, , 05:56 — REGNUM На Сахалине и Курилах в основной день голосования на выборах депутатов Госдумы РФ к 12:00 по местному времени (04:00 мск) явка составила 28,09%, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные ЦИК РФ.

Выборы

Следите за развитием событий в трансляции: «Выборы 17-19 сентября 2021 года в России – трансляция»

Читайте также: По поправкам к Конституции РФ дальневосточники голосовали активнее

С 10 до 12 часов на участки пришли почти 4% избирателей.

Активнее всего голосуют жители Южно-Курильского района — к полудню участие в выборах приняли 54,42% избирателей.

Самая низкая явка в островном регионе зарегистрирована в Южно-Сахалинске — 22,08%.

В Голосовании по поправкам к Конституции к 12:00 1 июля 2020 года приняли участие 58,99% избирателей Сахалина. А на выборах депутатов Госдумы РФ в сентябре 2016 года явка к полудню на Сахалине составила 16,73%.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Дальнего Востока голосовали активнее по поправкам к Конституции РФ 1 июля 2020 года, чем на выборах депутатов Государственной думы 17−19 сентября.