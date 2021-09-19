Благовещенск, , 06:00 — REGNUM Явка на выборах депутатов Государственной думы на 10:00 местного времени (04:00 мск) в Амурской области составила 25,12%. В городе Тында проголосовали менее 15% избирателей, сообщает 19 сентября корреспондент ИА REGNUM на основании данных с сайта ЦИК РФ.

Выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Выборы 17-19 сентября 2021 года в России – трансляция»

Читайте также: К 15:00 первого дня выборов проголосовали 8,21% избирателей Приамурья

Наиболее активны на выборах жители Шимановского района (57,63%) и Тындинского округа (50,96%). Низкая явка помимо Тынды также в Свободном (18,28%), Зее (20,48%) и Благовещенске (20,54%).

Явка в Амурской области на выборы депутатов Госдумы РФ в сентябре 2016 года к 10:00 составила 7,75%, за поправки в Конституцию РФ в 2020 году к 10:00 третьего дня проголосовали 46,84% амурчан.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области 17−19 сентября помимо выборов депутатов Госдумы также проходит голосование за новый состав регионального Заксобрания.