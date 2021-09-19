Абакан, 19 сентября, 2021, 05:49 — ИА Регнум. Хакасия остаётся в числе российских регионов с наименьшей явкой. По данным республиканского избиркома, за два дня в регионе проголосовали около 17% избирателей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

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Общее число пришедших на избирательные участки 17 и 18 сентября едва превысило 67 тыс. человек.

Наименьшая явка зафиксирована в городе Черногорск — 13,5%. Самыми активными пока остаются жители Орджоникидзевского района, где проголосовали 24% избирателей.

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