Москва, 19 сентября, 2021, 05:45 — ИА Регнум. Новый пистолет-пулемет «КЕДР-PARA» ПП-2011.000, предназначенный для использования сотрудниками правоохранительных органов и сил спецназа был разработан «Златоустовским машиностроительным заводом». (АО «Златмаш») Об этом 18 сентября рассказал начальник бюро продаж стрелкового оружия Вадим Асташин в интервью РИА Новости.

Rosguard.gov.ru Спецназ Росгвардии

Пистолет-пулемет «КЕДР-PARA» должен сменить ПП-91 «Кедр», который стоит на вооружении в силовых структурах на сегодняшний день. Госиспытания новинки запланированы на 2022 год, после этого будет решаться вопрос о постановке его на вооружение.

Асташин отметил, что новый пистолет-пулемёт компактный, лёгкий, но при своих сравнительно небольших размерах имеет достаточно большую огневую мощь. Его скорострельность составляет тысячу выстрелов в минуту, начальная скорость полёта пули — 430 м/сек.

Прицельная дальность стрельбы у нового оружия составляет до 100 метров, кучность стрельбы на этой дистанции — 150 мм. Такие показатели, по словам Асташина, полностью исключают случайное поражение при проведении боевых операций. После апробации оружие предложено было оснастить планками Пикатинни для установки на него такого навесного оборудования, как фонарь, лазерный целеуказатель и т. п.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в России создадут новое вооружение на базе платформы «Армата».