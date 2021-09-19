Кызыл, , 05:40 — REGNUM В Туве по итогам второго дня выборов депутатов Государственной думы РФ и главы республики составила 60,9%. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные республиканского избиркома.

Герб Тувы

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Всего к настоящему времени в республике проголосовали почти 120 тыс. жителей.

При этом в Сут-Хольском районе явка превысила 86%, что является пока наилучшим результатом в регионе. Самая низкая явка зафиксирована в городах Ак-Довурак и Кызыл, где на избирательные участки явились около 50% избирателей.

Добавим, что наряду с Кемеровской областью и Карачаево-Черкесией Тува остаётся лидером по явке среди регионов России.

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