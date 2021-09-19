Горно-Алтайск, 19 сентября, 2021, 05:32 — ИА Регнум. В Республике Алтай подтвердили ещё три летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, скончались жители Горно-Алтайска 72 и 81 года, а также 59-летняя жительница Усть-Коксинского района.

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По заключению патологоанатомов, пациенты скончались в результате заражения коронавирусом и тяжёлой двусторонней пневмонии.

«Таким образом, за весь период в регионе зарегистрировано 382 летальных случая у пациентов с COVID-19, в том числе 335 — от COVID-19, 47 — от иных причин», — добавили в оперштабе.