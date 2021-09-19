Северо-Енисейский район, Красноярский край, , 05:28 — REGNUM На выборах в Красноярском крае за два дня явка составила 22,3%. По данным регионального избиркома, своим правом голоса воспользовались более 460 тыс. местных жителей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Самая высокая явка зафиксирована в Северо-Енисейском и Байкитском районах, где проголосовали 55 и 47% избирателей. Наименьшую активность демонстрируют жители города Дивногорска, где явка едва превысила 12%.

Напомним, жители края 17, 18 и 19 сентября выбирают депутатов Государственной думы РФ и регионального заксобрания. В его состав входят 52 депутата, 26 из которых избираются по партийным спискам, 22 — по одномандатным округам.

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