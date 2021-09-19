Владивосток, , 05:18 — REGNUM Жители Дальнего Востока голосовали активнее по поправкам к Конституции РФ 1 июля 2020 года, чем на выборах депутатов Государственной думы 17−19 сентября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

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По данным ЦИК РФ, на 10:00 19 сентября самая большая явка зафиксирована на Чукотке — 47,58%. 1 июля 2020 года к этому времени в округе проголосовали уже 65,76% избирателей.

На втором месте по явке избирателей на выборах депутатов Госдумы РФ оказалась Еврейская АО — в регионе к 10:00 проголосовали 44,07% избирателей. При голосовании по поправкам к Конституции РФ к 10:00 свои голоса отдали уже 62,78% избирателей.

Самая низкая явка к 10:00 19 сентября на Дальнем Востоке зафиксирована в Хабаровском крае — 23,32%. 1 июля 2020 года к этому времени по поправкам в Конституции проголосовали уже 29,47%.

В Якутии к 10:00 19 сентября в выборах приняли участие 30,86%. А 1 июля 2020 года явка на 10:00 составила 41,05%.

Явка в Приморье на выборах депутатов Госдумы РФ в 10:00 19 сентября составила 23,96%. В голосовании по поправкам к Конституции в 10:00 1 июля 2020 года участие приняли 48,63%.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первых двух дней голосования 17 и 18 сентября на выборах депутатов Государственной думы РФ активнее всего голосовали избиратели Чукотки и Еврейской АО.