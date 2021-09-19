Кош-Агачский район, Алтай, , 05:17 — REGNUM В Республике Алтай по итогам второго дня выборов депутатов Государственной думы РФ явка составила 25,45%. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные республиканского избиркома.

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Всего на избирательные участки 17−18 сентября явились 41 046 жителей.

Наиболее активными оказались избиратели в Кош-Агачском районе, где явка составила 33,12%. Аутсайдером пока остаётся Чемальский район, где проголосовали лишь 18,5% избирателей.

Напомним, кроме депутатов Госдумы, жители Горного Алтая выбирают депутата регионального заксобрания по одномандатному округу №25. В Турочакском, Усть-Канском, Шебалинском районах проходят также довыборы депутатов райсоветов.

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