Якутск, , 05:21 — REGNUM Несколько избирателей Якутска с подтверждённым диагнозом COVID-19 решили не смотря на это прийти и проголосовать. Об этом на своей странице в Instagram рассказал мэр города Евгений Григорьев.

Выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«По результатам двух дней к сожалению есть несколько случаев, когда люди с подтверждённым диагнозом COVID-19 приходят на избирательный участок, и в связи с эти происходит ряд сложностей», — отметил глава Якутска.

После визитов на избирательные участки коронавирусных больных помещения пришлось полностью дезинфицировать.

Евгений Григорьев призвал тех, кто болеет коронавирусом, проголосовать на дому и не подвергать опасности других людей. Он также отметил, что два председателя участковых избирательных комиссий находятся в больнице с COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, к 10:00 основного дня голосования избирательные участки в Якутии посетили 204 392 человека. Явка составила 30,86%.