Вашингтон, , 05:13 — REGNUM Эвакуацию 28 американских граждан чартерным авиарейсом компании Qatar Airways из Кабула подтвердил госдеп США. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс.

Выход. Армия США. Афганистан Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Чартерный авиарейс Qatar Airways вылетел 17 сентября из Кабула, на борту самолёта были с 28 граждан США и семь обладателей вида на жительство. Госдеп выразил благодарность властям Катара за согласование и координацию этих авиарейсов совместно с американским внешнеполитическим ведомством.

Отмечается, что международное сообщество положительно воспринимает сотрудничество со стороны талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по вывозным авиарейсам, а госдеп США планирует продолжать взаимодействие с властями Афганистана, чтобы граждане США и афганцы пользовались полной свободой передвижения.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в МИД России осудили дистанционные попытки США научить афганцев жить.

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