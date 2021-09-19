Улан-Удэ, , 05:11 — REGNUM В Бурятии по итогам второго дня голосования явка составила 25,8%. По данным республиканского избиркома, всего на избирательные участки явились чуть больше 180 тыс. человек, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Выборы в Бурятии Владимир Бадмаев © ИА REGNUM

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Лидером по активности избирателей остаются Закаменский и Окинский районы, где проголосовали 50,4 и 46,7% избирателей. Самая низкая явка зафиксирована в северном Муйском районе — 25,5%.

Напомним, накануне в Окинском районе в возрасте 42 лет скончалась секретарь участковой избирательной комиссии Дулма Налханова.

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