Новосибирск, , 05:09 — REGNUM В Новосибирской области сегодня, 19 сентября, в 8:00 (время местное) открылись все 1996 избирательных участков, в том числе 14 участков, которые образованы в местах временного пребывания избирателей. Об этом ИА REGNUM сообщили в избирательной комиссии региона.

Выборы в Новосибирской области Izbirkom54.nso.ru

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Всего на территории Новосибирской области в единый день голосования проходят 44 избирательные кампании, в том числе выборы депутатов Государственной думы, основные, дополнительные и повторные выборы депутатов представительных органов муниципальных образований.

Как сообщало ИА REGNUM, на 15:00 (время местное) 18 сентября явка новосибирских избирателей составила 15,87%.

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