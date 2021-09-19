Улан-Удэ, 19 сентября, 2021, 05:02 — ИА Регнум. В Бурятии за минувшие сутки выявили 86 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, показатели суточного прироста увеличиваются пять дней подряд, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Из выявленных за прошедшие сутки больных — 71 чел. обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные — контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям», — отметили в региональном оперштабе.

Общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 57 971, из которых 28 156 приходится на жителей Улан-Удэ. Выздоровели от COVID-19 к настоящему времени 49 596 человек, в том числе 11 за минувшие сутки.