Якутск, 19 сентября, 2021, 05:13 — ИА Регнум. В Якутии избирательные участки в ходе выборов 17−19 сентября посетили уже 204 392 человека. Таковы данные на 10:00 по местному времени (04:00 мск) в основной день голосования, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в центральной избирательной комиссии республики.

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Явка составила 30,86% — на 10% ниже, чем на голосовании за поправки в Конституцию РФ в 2020 году. На однодневных выборах в Госдуму РФ 2016 года к этому времени участки посетили 7,19% якутян.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии 17−19 сентября помимо депутатов Госдумы выбирают глав Булунского и Жиганского районов, а также состав собрания депутатов Абыйского, Жиганского, Нижнеколымского и Среднеколымского районов.

Также жители Якутии проголосуют за 36 глав населённых пунктов, в том числе руководителей райцентров — посёлков Тикси (Булунский район), Белая гора (Абыйский), Сангар (Кобяйский) и Черский (Нижнеколымский).