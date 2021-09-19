Иерусалим, 19 сентября, 2021, 04:48 — ИА Регнум. Последние двое палестинских заключённых из числа сбежавших из тюрьмы в начале сентября были задержаны армией обороны Израиля. Об этом 19 сентября сообщает пресс-служба военного ведомства.

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Двое палестинских заключённых были задержаны в результате совместной операции армии обороны Израиля и службы общей безопасности и полиции в городе Дженин. В настоящее время задержанных допрашивают сотрудники службы безопасности.

Напомним, шестеро палестинских заключённых сбежали из тюрьмы на севере Израиля 6 сентября. Они были признаны виновными в причастности к террористической деятельности и осуждены на длительные сроки. Один из сбежавших был лидером военизированного крыла палестинской партии ФАТХ (Движение за национальное освобождение Палестины) — «Бригады мучеников аль-Аксы». Ещё пятеро сбежавших заключённых являются активистами «Палестинского исламского джихада» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).