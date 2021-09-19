Анадырь, 19 сентября, 2021, 04:44 — ИА Регнум. На Чукотке на 12:00 местного времени 19 сентября (03:00 мск) проголосовали на выборах депутатов Государственной думы РФ уже 50,51% избирателей, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на ЦИК РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

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Автономный округ традиционно показывает самую высокую явку на выборах. Так, в селе Нутэпэльмен все 58 избирателей пришли 18 сентября на участок и проголосовали.

На выборах депутатов Госдумы в 2016 году явка на Чукотке на 12:00 18 сентября была 33,17%, а на голосовании по поправкам в Конституцию РФ 1 июля 2020 года — 67,94%.

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Как сообщало ИА REGNUM, на Чукотке на 10:00 местного времени 19 сентября (01:00 мск) проголосовали на выборах депутатов Государственной думы РФ уже 47,58% избирателей.