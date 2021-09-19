Петропавловск-Камчатский, 19 сентября, 2021, 04:38 — ИА Регнум. Губернатор Камчатки Владимир Солодов принял участие в выборах депутатов Государственной думы РФ в основной день голосования 19 сентября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

Пресс-служба губернатора Камчатского края Владимир Солодов, губернатор Камчатского края

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Глава регион проголосовал вместе с семьей на избирательном участке №42.

«Мы только что всей семьёй проголосовали. Считаю это принципиально важным, потому что выборы — это проявление гражданской позиции, тот момент, когда мы все определяем будущее нашей страны, нашего края. Мы голосуем за развитие Камчатки, за строительство новых дорог, новых школ, за процветание наших городов и посёлков. Я призываю всех принять участие в голосовании. Сегодня до восьми вечера все избирательные участки открыты. Приходите и отдайте свой голос за то, какими вы хотите видеть нашу страну и Камчатский край в будущем. Давайте вместе формировать команду развития Камчатки и России», — сказал Владимир Солодов.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке к полудню основного дня голосования 19 сентября на выборах депутатов Государственной думы РФ явка избирателей составила 29,81%.