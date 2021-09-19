Биробиджан, , 04:32 — REGNUM В Еврейской АО к 10 утра основного дня голосования 19 сентября на выборах депутатов Государственной думы РФ участки успели посетить 54 714 избирателей. Явка составила 44,07%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в избирательной комиссии региона.

Выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Самый высокий процент проголосовавших — в Ленинском районе ЕАО. Там свои голоса отдали уже 58,67% (7 788 человек). Явка в Биробиджанском районе — 53,15%, в Октябрьском — 52,09%, в Смидовичском — 45,48%, в Облученском — 37,96%, в Биробиджане — 39,88%.

На выборах в Госдуму в 2016 году на избирательные участки к этому времени в ЕАО пришли 6,2% жителей с правом голоса, во время голосования за поправки в Конституцию РФ (2020 год) — 62,78%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской автономии кроме депутатов Госдумы РФ также выбирают состав нового созыва Заксобрания региона.