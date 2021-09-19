Петропавловск-Камчатский, 19 сентября, 2021, 04:23 — ИА Регнум. На Камчатке к полудню основного дня голосования 19 сентября на выборах депутатов Государственной думы РФ явка избирателей составила 29,81%, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на официальные данные ЦИК РФ.

Georg Pik Выборы

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За два часа с 10:00 до 12:00 на участки пришли почти 3% избирателей.

Самые активные избиратели в Пенжинском районе края — явка на 12:00 составила 63,05%. В Петропавловске-Камчатском зарегистрированная самая низкая явка на 12:00 — 22,82%.

При голосовании по поправка к Конституции РФ 1 июля 2020 года к 12:00 на Камчатке явка составила 36,69%. На выборах депутатов Госдумы РФ в сентябре 2016 года к полудню проголосовали в крае 14,3% избирателей.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине к 10:00 19 сентября по местному времени (02:00 мск) явка на выборах депутатов Государственной думы РФ составила 24,16%.