Хабаровск, , 04:19 — REGNUM В Хабаровском крае на 10:00 19 сентября проголосовали на выборах депутатов Государственной думы РФ 22,35% избирателей, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на ЦИК РФ.

Выборы Congress of local and regional authorities

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На 20:00 второго дня голосования 18 сентября явка составляла 21,04%. Край показал худшую явку по итогам двух дней голосования среди регионов Дальнего Востока.

На выборах депутатов Государственной думы в 2016 году явка на 10:00 в Хабаровском крае была 6,14%, а на голосовании по поправкам в Конституцию РФ 1 июля 2020 года — 29,47%.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье на 10:00 местного времени 19 сентября проголосовали на выборах депутатов Государственной думы 24,49% избирателей.