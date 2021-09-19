Владивосток, , 04:10 — REGNUM В Приморье на 10:00 местного времени 19 сентября проголосовали на выборах депутатов Государственной думы 24,49% избирателей, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные ЦИК РФ.

Выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Наименьшую активность в голосовании показывают жители Владивостока и Кавалеровского района.

На выборах депутатов Госдумы VII созыва в 2016 году явка в Приморском крае на 10:00 была 6,07%, а на голосовании по поправкам в Конституцию РФ 1 июля 2020 года — 48,63%.

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Как сообщало ИА REGNUM, на Чукотке на 10:00 местного времени 19 сентября (01:00 мск) проголосовали на выборах депутатов Государственной думы РФ уже 47,58% избирателей.