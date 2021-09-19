Южно-Сахалинск, , 04:06 — REGNUM На Сахалине к 10:00 19 сентября по местному времени (02:00 мск) явка на выборах депутатов Государственной думы РФ составила 24,16%, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на официальные данные ЦИК РФ.

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За первые два часа основного дня голосования на избирательные участки в островном регионе пришли менее 2% избирателей — на 20:00 18 сентября явка в области была зафиксирована на уровне 22,73%.

Активнее всего голосуют жители Южно-Курильского района — явка на 10:00 составила почти 52%.

Самая низкая явка регистрируется в столице область — в Южно-Сахалинске проголосовало всего 18,22% избирателей.

При голосовании по поправкам к Конституции РФ 1 июля 2020 года к 10:00 на Сахалине явка избирателей составляла 56,34%. На выборах депутатов Госдумы РФ 18 сентября 2016 года к 10:00 проголосовали уже 6,64% жителей островного региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в Магаданской области к 10:00 19 сентября явка избирателей на выборах депутатов Государственной думы составила 28,62%.