Магадан, 19 сентября, 2021, 03:28 — ИА Регнум. В Магаданской области к 10:00 19 сентября явка избирателей на выборах депутатов Государственной думы составила 28,62%, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные, опубликованные на сайте ЦИК РФ.

Congress of local and regional authorities Выборы

Следите за развитием событий в трансляции: «Выборы 17-19 сентября 2021 года в России – трансляция»

Читайте также: Основной день голосования на выборах начался на Дальнем Востоке

На 20:00 18 сентября в области проголосовало 27,79% избирателей.

Активнее всего на Колыме голосуют жители Тенькинского района, где явка уже превысила 66%. Меньше всего избирателей пришло на избирательные участки к 10:00 основного дня голосования в Магадане — 19,23%.

При голосовании по поправкам к Конституции РФ в 10:00 1 июля в Магаданской области явка избирателей составила 34,94%. На выборах депутатов Государственной думы в сентября 2016 года к 10:00 18 сентября на Колыме проголосовали 6,59%.

Как сообщало ИА REGNUM, основной третий день голосования на выборах депутатов Государственной думы РФ 19 сентября начался на Дальнем Востоке.