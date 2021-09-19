Анадырь, , 03:24 — REGNUM На Чукотке на 10:00 местного времени 19 сентября (01:00) проголосовали на выборах депутатов Государственной думы РФ уже 47,58% избирателей, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные ЦИК РФ.

Выборы Иван Шилов © ИА REGNUM

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Отмечается, что на двух избирательных участках Эгвекинотского района явка составила уже 100%.

На выборах депутатов Госдумы в 2016 году явка на Чукотке на 10:00 была 19,12%, а на голосовании по поправкам в Конституцию РФ 1 июля 2020 года — 65,76%.

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Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первых двух дней голосования 17 и 18 сентября на выборах депутатов Государственной думы РФ активнее всего голосовали избиратели Чукотки и Еврейской АО.