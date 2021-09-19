В Атлантике приводнился Crew Dragon с полностью гражданским экипажем
Флорида, США, 19 сентября, 2021, 03:10 — ИА Регнум. Космический корабль Crew Dragon с экипажем, полностью состоящим из непрофессиональных космонавтов, совершил посадку на воду в Атлантическом океане возле побережья американского штата Флорида. Трансляция события велась 19 сентября на сайте компании SpaceX.
Гражданский экипаж провёл на орбите почти трое суток, выполняя научные исследования, выходя на связь с Землёй и любуясь видами планеты. В экипаж Crew Dragon вошли врач из детской больницы, профессор геологии, сотрудник аэрокосмической корпорации и американский миллиардер Джаред Айзекмэн, оплативший полёт всем астронавтам.
Возвращение космического корабля состоялось в соответствии с графиком. Капсула корабля приводнилась в океане в 19:06 по времени Восточного побережья США (02:06 мск 19 сентября).
Ранее ИА REGNUM сообщало о сроках возвращения с орбиты Земли космического корабля Crew Dragon с полностью гражданским экипажем.