Флорида, США, 19 сентября, 2021, 03:10 — ИА Регнум. Космический корабль Crew Dragon с экипажем, полностью состоящим из непрофессиональных космонавтов, совершил посадку на воду в Атлантическом океане возле побережья американского штата Флорида. Трансляция события велась 19 сентября на сайте компании SpaceX.

Official SpaceX Photos Приводнение Crew Dragon

Гражданский экипаж провёл на орбите почти трое суток, выполняя научные исследования, выходя на связь с Землёй и любуясь видами планеты. В экипаж Crew Dragon вошли врач из детской больницы, профессор геологии, сотрудник аэрокосмической корпорации и американский миллиардер Джаред Айзекмэн, оплативший полёт всем астронавтам.

Возвращение космического корабля состоялось в соответствии с графиком. Капсула корабля приводнилась в океане в 19:06 по времени Восточного побережья США (02:06 мск 19 сентября).

Ранее ИА REGNUM сообщало о сроках возвращения с орбиты Земли космического корабля Crew Dragon с полностью гражданским экипажем.