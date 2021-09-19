Петропавловск-Камчатский, , 03:02 — REGNUM На Камчатке за первые два часа основного дня голосования 19 сентября на выборах депутатов Государственной думы РФ проголосовали уже 10 009 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом избиркоме.

Выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

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На 10:00 по местному времени (01:00 мск) явка на Камчатке составила 26,92%. На выборах проголосовали уже 63 027 человек.

На голосовании по поправкам к Конституции РФ 1 июля 2020 года в 10:00 явка на Камчатке составила 34,27%. В 2016 году на выборах депутатов Государственной думы 18 сентября к 10:00 явка в крае была на уровне 6,48%.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первых двух дней голосования 17 и 18 сентября на выборах депутатов Государственной думы РФ активнее всего голосовали избиратели Чукотки и Еврейской АО.