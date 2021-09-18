Одесса, Украина, 19 сентября, 2021, 02:45 — ИА Регнум. Повышение цен на газ стало причиной остановки производства на припортовом заводе по производству удобрений в Одессе. Об этом 18 сентября сообщило украинское издание «Страна».

Газ для Украины

Работники предприятия рассказали об остановке цеха по производству карбамида и планах по остановке производства аммиака. Ожидается, что коллектив предприятия перейдёт на трёхдневку. При этом дальнейшие перспективы работы завода оцениваются как очень неясные.

Причиной остановки производства на одном из крупнейших заводов-производителей удобрений в Европе стал рост цены на газ, повлекший за собой и резкое подорожание продукции завода. По словам работников предприятия, карбамидом «под завязку забиты склады», однако покупателей после повышения цены на продукцию нет.

Коллектив завода насчитывает около трёх тысяч человек, никаких акций протеста работники предприятия не планируют. Также сообщается, что руководство завода ищет новую фирму-поставщика газа.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что экс-депутат Рады Надежда Савченко назвала «капканом» ситуацию с повышением цен на газ на Украине.