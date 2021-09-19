Петропавловск-Камчатский, , 02:32 — REGNUM Основной третий день голосования на выборах депутатов Государственной думы РФ 19 сентября начался на Дальнем Востоке, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Камчатка Алексей Иванов © ИА REGNUM

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Первыми свои избирательные участки открыли Чукотка и Камчатка в 08:00 по местному времени (23:00 мск). За ними к голосованию приступили жители Сахалина, где комиссии начали работать с 00:00 по московскому времени.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первых двух дней голосования 17 и 18 сентября на выборах депутатов Государственной думы РФ активнее всего голосовали избиратели Чукотки и Еврейской АО.