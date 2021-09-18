Анадырь, 19 сентября, 2021, 02:26 — ИА Регнум. По итогам первых двух дней голосования 17 и 18 сентября на выборах депутатов Государственной думы РФ активнее всего голосовали избиратели Чукотки и Еврейской АО, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на опубликованные на сайте ЦИК РФ данные о явке.

Андрей Шапран Чукотка. Инчоун

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На Чукотке за два дня выборов на участки пришли 45,91% избирателей (14 097 человек). Высокую явка показала и Еврейская АО — 42,29% (52 632 человека).

Самая низкая явка на 20:00 18 сентября на Дальнем Востоке зафиксирована в Хабаровском крае — 21,04% (204 513).

Не преодолели явку в 23% Сахалин (22,73%), Приморье (22,28%) и Приамурье (22,7%).

Как сообщало ИА REGNUM, первыми в России приступили к голосованию на выборах депутатов Госдумы РФ жители самых восточных регионов — Камчатки и Чукотки, где избирательные участки открылись в 08:00 по местному времени 17 сентября, когда в Москве было ещё 23:00 16 сентября.