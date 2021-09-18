Дамаск, 19 сентября, 2021, 02:05 — ИА Регнум. Возобновлена работа после диверсии на газопроводе, расположенном в районе Дейр-Али к югу от Дамаска. Об этом 19 сентября сообщило сирийское государственное агентство SANA.

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод

Ремонт газопровода «Аль-Араби» провели технические специалисты министерства нефти и минеральных ресурсов. После успешного завершения ремонта газопровода министерство объявило о возобновлении подачи газа.

Напомним, что в результате диверсии на газопроводе лишились энергоснабжения жители района Дейр-Али к югу от Дамаска. Кроме того, сирийский телеканал «Ихбария» сообщил о двух попытках подрыва ЛЭП в пригороде Дамаска.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что ответственность за диверсию на газопроводе «Аль-Араби» в Сирии взяло на себя радикальное террористическое движение ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).