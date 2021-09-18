Вашингтон, 19 сентября, 2021, 01:16 — ИА Регнум. Четыре человека из числа участников митинга в поддержку экс-президента США Дональда Трампа были арестованы полицией в столице США городе Вашингтоне. Об этом 19 сентября сообщает пресс-служба полиции в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Вашингтон

Отмечается, что один из арестованных был вооружён. Похожий на пистолет предмет в руке у одного из мужчин увидел участник митинга, он же привлёк внимание полицейского к подозреваемому. Позднее было установлено, что мужчина действительно был вооружён.

Ещё двое демонстрантов были арестованы по ордерам, выданным в Техасе, а один участник митинга — за нарушение предписанного законом режима. Таким образом, всего полиция Вашингтона арестовала четырёх человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало об усилении охраны в Вашингтонском национальном аэропорту имени Рональда Рейгана в связи с предстоящим митингом в защиту участников штурма Капитолия в январе 2021 года.