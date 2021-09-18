Дамаск, 19 сентября, 2021, 00:49 — ИА Регнум. Ответственность за диверсию на газопроводе, вызвавшую отключение электроэнергии в Дамаске, взяла на себя террористическая организация ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 18 сентября сообщает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

Радикальная террористическая организация взяла на себя ответственность за диверсию, опубликовав соответствующее заявление в социальных сетях.

Диверсия на газопроводе в районе Дейр-Али к югу от Дамаска произошла 17 сентября. В результате ЧП полностью прекратилась подача электроэнергии в столицу Сирии. Также сирийский телеканал «Ихбария» сообщил о двух попытках подрыва ЛЭП в районе Хуран, который является пригородом Дамаска.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что министр электроэнергетики Сирии Гассан аз-Замиль заявил о полном восстановлении энергоснабжения сирийских провинций после диверсии на газопроводе к югу от Дамаска.