Лос-Анджелес, США, 18 сентября, 2021, 23:58 — ИА Регнум. Warner Bros. выложила в сеть видео с неудачными дублями кинокомикса «Отряд самоубийц: Миссия навылет». Оно было опубликовано 18 сентября на YouTube-канале кинокомпании.

Цитата из к/ф «Отряд самоубийц». реж Джеймс Ганн. 2021. США

В ролике длительностью около четырёх минут зрители могут видеть много смешных моментов, которые имели место на съёмочной площадке картины. Видео даёт понять, что порой актёрам было крайне сложно оставаться в образе и сдерживать смех.

Напомним, кинокомикс «Отряд самоубийц: Миссия навылет» снял режиссёр Джеймс Ганн. Премьера фильма состоялась 5 августа 2021 года, в условиях карантинных мер, введённых в США и других странах из-за эпидемии коронавируса, он смог собрать в домашнем прокате $55,3 млн, а в мире — $164,8 млн.