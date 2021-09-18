Дамаск, 18 сентября, 2021, 23:52 — ИА Регнум. Министр электроэнергетики Сирии Гассан аз-Замиль заявил о полном восстановлении энергоснабжения сирийских провинций после диверсии на газопроводе к югу от Дамаска. Об этом сообщает агентство SANA.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

«В ходе проведенного расследования установлено, что террористы взорвали бомбу на участке трубопровода в Эль-Барке, по которому поступает газ на теплоэлектростанции Дейр-Али и Тишрин в южных окрестностях столицы. Кроме того, в результате другой диверсии были повреждены опоры линий электропередачи в Харран-эль-Авамиде, в результате Дамаск и ряд провинциальных центров остались без света», — отметил министр в комментарии изданию.

Ремонтные бригады оперативно справились с задачей по восстановлению энергоснабжения. Поэтапно электричество было восстановлено в Хаме, Хомсе, Дамаске, Тартусе, Латакии, затем и в остальных провинциях страны.

Напомним, 24 августа 2020 года террористы устроили взрыв на участке газопровода между районами Адра и Думейр, что также привело к отключению электроэнергии на всей территории Сирии.