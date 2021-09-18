Киев, 18 сентября, 2021, 23:48 — ИА Регнум. Состав делегации Украины для участия в работе Генеральной ассамблеи (ГА) Организации Объединенных Наций (ООН) утвердил президент страны Владимир Зеленский. Соответствующее распоряжение 18 сентября опубликовано на официальном сайте офиса главы государства.

President.gov.ua Владимир Зеленский

Так, в делегацию для работы в Генассамблеи ООН вошли: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (глава делегации), заместитель руководителя офиса президента страны Андрей Сибига, постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, глава комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко и др.

Как передавало ИА REGNUM, 17 сентября посол и постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт Раванчи заявил, что президент страны Ибрагим Раиси выступит на сессии ГА ООН 21 сентября.