Лос-Анджелес, США, 18 сентября, 2021, 23:46 — ИА Регнум. Джейми Ли Кёртис выложила в сеть фотографию со съёмок будущего фильма ужасов «Хеллоуин убивает». Снимок актриса опубликовала 18 сентября на своей странице в Instagram.

Цитата из к/ф «Хэллоуин». реж Дэвид Гордон Грин. 2018. США Не убежать

На фото Лори Строуд (Кёртис), её дочь Карен Нельсон (Джуди Грир) и внучка Эллисон Нельсон (Энди Мэтичак) сидят в кузове грузовика. Снимок даёт понять, что героини фильма готовы дать отпор Майклу Майерсу, которого сыграет Ник Кастл.

https://www.instagram.com/p/CT7CB2dFU25/

Напомним, премьера «Хеллоуин убивает» состоится в России 21 октября 2021 года. Снимает новый фильм ужасов режиссёр Дэвид Гордон Грин.