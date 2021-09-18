Токио, 18 сентября, 2021, 23:26 — ИА Регнум. Square Enix выложила в сеть новый трейлер дополнения Final Fantasy XIV: Endwalker. Ролик был опубликован 18 сентября на YouTube-канале проекта игры.

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В видео длительностью около 19 минут разработчики показали рабочие задания для классов Dragoon, Warrior, Red Mage, Scholar, Dark Knight, Dancer, Machinist, Bard, Astrologian, White Mage, Black Mage, Sage, Monk, Summoner и Reaper. Релиз дополнения Endwalker запланирован на 23 ноября 2021 года.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что о новом PvP-режиме (player versus player — игрок против игрока) Final Fantasy XIV Square Enix расскажет во время очередной трансляции Letter to the Producer. Этот режим появится в игре с выходом Endwalker.