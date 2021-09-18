Минск, 18 сентября, 2021, 23:24 — ИА Регнум. Российский певец Кай Метов, который должен был принять участие в концерте по случаю дня белорусского города Гродно, попал в ДТП возле Минска. Об этом 18 сентября сообщил местный телеканал «Гродно Плюс» в Telegram-канале.

Mytaganrog.com ДТП

«Автомобиль с певцом попал в аварию возле Минска, — говорится в сообщении. — Артист жив, находится в больнице».

Отмечается, что на концерте артист уже не выступит.

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.