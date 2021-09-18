Тбилиси, , 23:21 — REGNUM Грузия приближается к очередным выборам в органы местного самоуправления и почти каждый день встречает с новым скандалом, который преподносят те или иные оппозиционные телеканалы. На этот раз скандал разразился вокруг просочившихся из Службы госбезопасности и попавших в руки журналистов тайных записей бесед священнослужителей, оппозиционных политиков и высокопоставленных лиц правительства.

Флаг Грузии Pixabay.com

Муссирование вынесенных из тайников СГБ документов продолжили печатные и электронные СМИ, и один из них обнародовало издание «Табула», главным редактором которого является жена бывшего соратника Саакашвили, а ныне его оппонента Гиги Бокерия, Тамара Черголеишвили.

«Табула» же запостила в соцсети Facebook одну из своих статей на тему скандала и поделилась с читателями содержанием одного из «тайных документов СГБ», согласно которому «путинист Леван Васадзе (грузинский бизнесмен, выступающий за налаживание отношений с Россией) предлагал патриаршему местоблюстителю митрополиту Шио квартиру в поселке Кикети, но тот воздерживался, так как общество могло отрицательно воспринять этот факт».

Пользователи соцсети по-разному отреагировали на эту «информацию» и на возможные связи патриаршего местоблюстителя с «путинистом».

»Тому, кто любит Бога, вы ничем не помешаете. Что бы ни писали, что бы ни выдумывали и ни публиковали, ложь это будет или правда, если мне понадобится духовная пища, я пойду не к гомосексуалистам-журналистам, а в церковь», — написала К.Т.

«Короче говоря, Россия хочет сменить старого и беспомощного патриарха молодым и здоровым агентом, чтобы еще долго держать грузинскую церковь на службе своим целям», — заметила Т.Д.

Она же в полемике с пользователем Л.П., комментарий которого администратор страницы почему-то удалил, пояснила, что «Америка хочет иметь в лице Грузии своего маленького, но сильного союзника, подобного Израилю».

«Илья Второй (патриарх Грузии) — старый КГБшник», — поделился знаниями пользователь Д.Б.

Позднее он же добавил: «Путинист Шио готовится стать патриархом, после того, как Илья протянет ноги».

»Ты скорее протянешь ноги», — ответил ему пользователь М.М.

«Это Леван Васадзе — путинист, а вы любите свою страну??? Последние негодяи вы, те, кто пишет об этом и кто разделяет это мнение», — возразила автору поста пользователь И.К.

«Что бы делала грузинская политика, если бы не Путин?» — иронично заметил А.О.

«Путин больше заслуживает уважения, чем бордель «Табулы» во главе с женой Бокерии», — подчеркнула М.С.

«Путинисты — Бокерия, Саакян (автор комментария имел в виду экс-президента Саакашвили) и их последователи, те, кто сдал России Кодори и 20% земель, а азербайджанцам преподнес Давид Гареджи и убил невинных людей. Вот кто путинисты и … (далее идет нецензурное слово)… и однажды вас привлекут к ответственности за это», — пригрозил пользователь Д.А.