Мурманск, 18 сентября, 2021, 23:21 — ИА Регнум. В Мурманской области по итогам двух дней голосования очная явка избирателей на участки составила 23,9%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в облизбиркоме.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

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Кроме того, в регионе пользуется спросом дистанционное голосование. Количество проголосовавших составляет 82,3%, это более 40 тысяч человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в России явка на выборах превысила 31%.