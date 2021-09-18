Киев, 18 сентября, 2021, 23:15 — ИА Регнум. Воздушное командование «Центр» Вооруженных сил Украины усилило систему противовоздушной обороны на северном направлении в рамках подготовки к проведению военных учений «Объединенные усилия — 2021». Об этом сообщается на странице командования в Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина и западные военные корабли

«В рамках проведения стратегических командно-штабных учений «Объединенные усилия — 2021» осуществлено усиление системы противовоздушной обороны на северном направлении», — отмечается в заявлении.

Военные учения на Украине будут проводиться в период с 22 по 30 сентября, в них примут участие 15 стран, 11 из которых являются членами НАТО. В маневрах будут задействованы 12 тыс. 500 человек и свыше 600 единиц техники.