Токио, 18 сентября, 2021, 23:15 — ИА Регнум. Авторы Final Fantasy XIV подтвердили, что вскоре они расскажут о новом PvP-режиме (player versus player — игрок против игрока), который появится в онлайн-игре с релизом дополнения Endwalker. Об этом 18 сентября сообщает портал PCGamesN.

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры

Square Enix раскроет подробности в следующей трансляции Letter to the Producer. Стрим пройдёт 5 ноября 2021 года, в нём разработчики подробно расскажут о PvP-режиме, а также о крафте (создании предметов), сборе ресурсов и настройках игры.

https://twitter.com/Nova_Crystallis/status/1439134858018701312

Напомним, Final Fantasy XIV представляет собой массовую многопользовательскую ролевую игру. Её релиз состоялся 30 сентября 2010 года. Выход обновления Endwalker состоится 23 ноября 2021-го.