Кабул, 18 сентября, 2021, 23:02 — ИА Регнум. В столице Афганистана прогремел взрыв. Об этом 18 сентября сообщает TOLOnews со ссылкой на очевидцев произошедшего.

Взрыв

Инцидент произошел в 13-м районе города. По последним данным, в результате взрыва мины пострадали два человека.

Другие подробности не приводятся.

Как передавало ИА REGNUM, 17 сентября глава Центрального командования вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи сообщил журналистам, что 29 августа при атаке на Кабул, в результате которой погибли мирные жители, американские военные допустили ошибку.