Вашингтон, 18 сентября, 2021, 23:01 — ИА Регнум. Французская студия Quantic Dream может работать над новой игрой по франшизе «Звездные войны». На это 18 сентября в посте на своей twitter-странице намекнул известный инсайдер Том Хендерсон.

Скриншот из игры Star Wars: Squadrons Звёздные разрушители

Он опубликовал изображение, на котором показан андроид из игры Detroit Become Human и два скрещенных световых меча. Автор поста не сопроводил картинку никакой надписью, однако поклонники Quantic Dream и «Звёздных войн» сразу же сделали соответствующие выводы. Издание DSOGaming в свою очередь отметило, что Хендерсон является надёжным инсайдером, но геймерам лучше дождаться официального объявления от разработчиков.

https://twitter.com/_Tom_Henderson_/status/1439237521347682304

Напомним, Quantic Dream также известна как создатель Heavy Rain и Beyond: Two Souls. Напомним, новые игры по «Звездным войнам» сейчас разрабатывают студии Aspyr Media (ремейк Star Wars: Knights of the Old Republic), TT Games (LEGO Star Wars: The Skywalker Saga) и Ubisoft, об игре которой пока почти ничего не известно.