Вашингтон, 18 сентября 2021, 22:53 — REGNUM Пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс заявил об эвакуации 28 американских граждан и семи обладателей вида на жительство в Соединенных Штатах из Афганистана. Об этом сообщается в заявлении, распространенном американским внешнеполитическим ведомством.
Чиновник подчеркнул, что помощь в эвакуации оказывали боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Напомним, боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под контроль Афганистан. Боевики без боя зашли в столицу страны, город Кабул, после того, как уже бывший президент страны Ашраф Гани покинул страну.