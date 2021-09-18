Вашингтон, , 22:53 — REGNUM Пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс заявил об эвакуации 28 американских граждан и семи обладателей вида на жительство в Соединенных Штатах из Афганистана. Об этом сообщается в заявлении, распространенном американским внешнеполитическим ведомством.

Афганистан Цитата из к/ф Кандагар. Реж. Андрей Кавун. 2010. Россия

«Мы можем подтвердить, что чартерный рейс Qatar Airways вылетел из Кабула вчера с 28 гражданами США и семью законными обладателями вида на жительство на борту. Мы благодарны властям Катара, которые продолжают координировать эти рейсы с нами», — отметил Прайс.

Чиновник подчеркнул, что помощь в эвакуации оказывали боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Международное сообщество приветствует сотрудничество со стороны талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по этим полетам, и мы будем продолжать наше взаимодействие с тем, чтобы американские граждане и афганцы пользовались полной свободой передвижения», — резюмировал глава пресс-службы Госдепартамента.

Напомним, боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под контроль Афганистан. Боевики без боя зашли в столицу страны, город Кабул, после того, как уже бывший президент страны Ашраф Гани покинул страну.