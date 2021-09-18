Москва, , 22:49 — REGNUM Приветствие участникам и организаторам стартовавшего 18 сентября всероссийского дня бега «Кросс нации» направил президент страны Владимир Путин. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Уважаемые друзья! — отметил глава государства. — Рад приветствовать вас и поздравить со стартом всероссийского дня бега «Кросс нации».

Путин добавил, что День бега, объединяющий сотни тысяч человек разного возраста, широко отмечается по всей стране. По его словам, отрадно, что традиции «Кросса нации» не прервались, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку.

«Желаю вам спортивной удачи и всего самого доброго», — отметил Путин.