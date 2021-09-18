Краснодар, , 22:46 — REGNUM В Краснодарском крае 43,2% избирателей проголосовали на выборах депутатов Госдумы 17 и 18 сентября, сообщили в пресс-службе администрации края

Выборы Марина Каширская © ИА REGNUM

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«Свой голос отдали 1 859 616 человек. В регионе проводят 88 избирательных кампаний федерального и муниципального уровней. По сообщению избиркома Кубани, общая активность по состоянию на 20:00 18 сентября составила 43,2%», — сообщили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, помимо выборов в Госдуму, в регионе выбирают членов Совета федеральной территории «Сириус» первого созыва, депутатов представительных органов в 23 муниципалитетах и глав 63 городских и сельских поселений. В течение трёх дней, 17−19 сентября, в регионе работает свыше 2,8 тыс. избирательных участков. Подсчёт голосов начнется после закрытия участков в 20:00 19 сентября.