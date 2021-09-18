Вашингтон, 18 сентября, 2021, 22:46 — ИА Регнум. Любители кинокомиксов, выступавшие за создание версии «Лиги справедливости» режиссёра Зака Снайдера, потребовали от Warner Bros. снять сольный фильм о Бэтмене с участием Бена Аффлека. Об этом 18 сентября сообщает портал Comicbook.

Цитата из к/ф «Лига справедливости» реж Зак Снайдер. 2017. США, Канада, Великобритания Бен Аффлек в роли Бэтмена

Члены фанатского движения Restore The Snyderverse устроили в сети флешмоб, который сопровождается хештегом #MakeTheBatfleckMovie. Отметим, что поклонники кинокомиксов DC ежегодно отмечают третью субботу сентября как День Бэтмена.

https://twitter.com/GeorgeSeia/status/1439028563848613888

Напомним, в январе 2019 года Warner Bros. официально подтвердила, что Бен Аффлек больше не будет играть Бэтмена, в феврале 2020-го актёр признался в интервью, что отказался от роли из-за проблем с алкоголем. Но уже в августе 2020-го режиссёр Андрес Мускетти подтвердил, что в кинокомиксе «Флеш» Аффлек вновь наденет костюм Чёрного Рыцаря.