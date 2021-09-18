Москва, 18 сентября, 2021, 22:34 — ИА Регнум. В Москве в начале ноября 2021 года планируется запуск десяти новых станций Большой кольцевой линии метро. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

«Мы открываем в ближайшие месяцы уже для пассажиров те станции, которые мы сегодня обкатываем. Это десять новых станций, в том числе «Новаторская», на которой мы находимся», — сказал мэр в интервью Первому каналу.

Он пояснил, что все десять станций будут открыты одновременно. Такое в истории столичного метрополитена произойдёт впервые.

«Когда это произойдет? Скорее всего, в начале ноября. В ноябре, может быть, чуть раньше», — заявил мэр.

При этом технический пуск станций уже состоялся в сентябре.